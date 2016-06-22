Париж, 23 июня, 2016, 01:35 — ИА Регнум. По итогам заключительных матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года, состоявшихся 22 июня, определились все участники 1/8 финала турнира.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Свобода

С первых мест в группах в плей-офф вышли сборные Франции, Уэльса, Германии, Хорватии, Италии и Венгрии. Вторые места заняли команды Швейцарии, Англии, Польши, Испании, Бельгии и Исландии. Из числа команд, занявших третьи места в своих группах, четвёрку лучших составили сборные Словакии, Ирландии, Северной Ирландии и Португалии.

В рамках 1/8 финала с 25 по 27 июня пройдут матчи с участие следующих команд:

Швейцария — ПольшаХорватия — ПортугалияУэльс — Северная ИрландияВенгрия — БельгияГермания — СловакияФранция — ИрландияИспания — ИталияАнглия — Исландия

Матчи четвертьфинала Евро-2016 пройдут с 30 июня по 3 июля.