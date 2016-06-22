Вашингтон, 23 июня, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Неизвестный устроил стрельбу в американском штате Вашингтона, убив троих и ранив одного человека, передаёт телеканал RT.

svopi.ru Пистолет

Подозреваемый в стрельбе остаётся на свободе, в настоящее время его разыскивает полиция.

Как сообщил представитель управления шерифа округа Терстон Дэйв Пирсолл, в результате инцидента погибли женщина и двое мужчин. Полицию на место преступления вызвал раненный мужчина, на данный момент он госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в гей-клубе в Орландо 49 человек, свыше 50 получили ранения. В ходе перестрелки нападавший был ликвидирован. Произошедшее названо самым массовым расстрелом мирных граждан в новой американской истории. Правоохранительные органы расследуют нападение как теракт.