Москва, 23 июня, 2016, 00:43 — ИА Регнум. В случае ведения военных действий НАТО против России атаки будут вестись «Томагавками» и американским гиперзвуком. Об этом 22 июня заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

vector 1-771 Воздушная атака

«Война сегодня будет вестись иначе: танковыми клиньями никто ничего рассекать не будет. Полетят «Томагавки», полетит американский гиперзвук, который они сегодня испытывают и создают, в виде ядерных и обычных зарядов. Первый удар будет с воздуха и космоса. Это возможно, и более того — НАТО репетирует войну. Они планируют захват Калининградской области в фазе до обмена ядерными ударами. Они рассчитывают провести операцию так, чтобы ядерное оружие не было использовано. Вторая задача — блокирование Балтийского флота и его уничтожение. Это не значит, что завтра будет нажата кнопка: у нас есть мощные стратегические ядерные силы, Россия — мощная держава, но логика НАТО является приготовлением войны», — сказал Коротченко в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, на Варшавском саммите будет принято решение о развёртывании новых сил НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, а также о создании новых военных баз и складов в этих странах: «Не мы разворачиваем дивизии — именно НАТО ведёт военное планирование так, что на наших западных границах появляются новые возможности для внезапного ядерного удара. Для нас будут страшны американские высокоточные вооружения, которые будут дислоцированы в ближайшие годы у наших границ».

Коротченко подчеркнул, что военно-политическое руководство в лице президента РФ Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова «сегодня делает всё правильно»: «Мы помним, что в 90-е и в начале «нулевых» мы разоружались, шли навстречу Западу. Чем он нам ответил? Тем, что подлётное время до Москвы и Санкт-Петербурга из Польши составляет пять-семь минут».

Напомним, ранее главы МИД Турции, Польши и Румынии по итогам трехсторонних консультаций в Варшаве выступили за расширение системы противоракетной обороны (ПРО) трех стран.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены во всех трех странах в целях обороны. «Мы пришли к мнению о том, что противоракетные системы должны быть расширены так, чтобы обеспечить защиту всем трем странам и их населению», — заявил Чавушоглу.

Он пояснил, что угроза для безопасности и стабильности региона исходит от России — у нее «агрессивная позиция». Глава МИД Турции напомнил, как в мае в ходе визита в Грецию (страна-член НАТО) президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировой безопасности негативно отразится введение в строй позиционного района ПРО США в Румынии.

Польский коллега Чавушоглу Витольд Ващиковский заявил о необходимости усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге альянса за счет «развертывания объединённых сил США — НАТО».