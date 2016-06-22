Бухарест, 23 июня, 2016, 00:42 — ИА Регнум. «На пути в Европу хорошо бы учиться на наших ошибках», — заявил по итогам заседания совместной комиссии парламентов Молдавии и Румынии по «европейской интеграции» сопредседатель комиссии с румынской стороны Флорин Константинеску, передает корреспондент ИА REGNUM.

pan.md Флаги Молдавии и ЕС

«Путь, который вы проходите в данный момент, мы уже прошли», — отметил румынский депутат, предложив Кишиневу использовать румынский опыт «бесплатно и в полном объеме». Речь, по его словам, может идти как о экспертной помощи, так и о адаптации молдавского законодательства к законодательству Европейского союза.

В свою очередь сопредседатель с молдавской стороны Георге Мокану сообщил, что на встрече обсуждалось выполнение Молдавией Соглашения об ассоциации с ЕС, сложности с получением румынского гражданства жителями Молдавии, пограничные и инфраструктурные вопросы, финансовая помощь со стороны Румынии, вопросы энергетической и информационной безопасности.

Предыдущее заседание комиссии состоялось в июне 2014 года в Бухаресте. По словам Мокану, на протяжении двух лет заседания не проводились по причине «политической турбулентности в Республике Молдова». Молдавский депутат добавил, что необходимо «расширять сотрудничество для обеспечения лучшей координации общих позиций в рамках международных организаций, а также ускорения процессов по повышению энергетической, экономической и информационной безопасности».