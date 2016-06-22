Москва, 23 июня, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Высшее руководство СССР осознавало неизбежность войны с гитлеровской Германией. Об этом 22 июня заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Юрген Царуски Иосиф Сталин и Адольф Гитлер

«Советское руководство понимало, что война неизбежна. Это вытекало из природы нацизма и развития Европы в 20−30 гг. Поэтому Сталин в истории нашей страны был и остаётся выдающимся государственным деятелем. Да, это сложная политическая фигура, в деятельности которой был и позитив, и негатив, но если мы будем рассматривать ситуацию, не политизируя вопрос, а анализируя факты, очевидно, что Сталин готовил СССР к тому, чтобы страна не стала лёгкой жертвой в войне», — сказал Коротченко в эфире телеканала ТВЦ.

Он объяснил, почему стала неожиданностью для СССР: «По планам советского командования, мы должны были во второй половине 1942 года завершить перевооружение армии, дать новые механизированные корпуса и дивизии, и быть готовыми. Гитлер провёл операцию по стратегической дезинформации советского руководства. Сталин стал неизбежным заложником ситуации: он попытался оттянуть войну, и этим совершил ошибку».

Напомним, вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби на Поклонной горе в Москве прошла 7-я мемориальная акция «Свеча памяти 22 июня».

Начиная с 20:00 в Парке победы начали собираться москвичи, чтобы почтить память миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции ветераны, активисты общественных организаций, депутаты Госдумы и Мосгордумы, мотоциклисты клуба «Ночные волки» и все желающие возложили цветы и зажгли памятные свечи у мемориала «В борьбе против нацизма мы были вместе».

Как заявил в ходе мероприятия ветеран Великой Отечественной войны Виталий Веретенов, подвиг народа должен жить вечно: «Сегодня мы собрались на этой площади, в этом прекрасном парке, чтобы отдать нашу память, вспомнить, поговорить, погоревать о тех, кто ушел навсегда, о тех, в то время молодых воинах, которые не вернулись… Я ветеран, я не молодой человек, я прожил большую напряженную жизнь, но я помню этот день. Всегда я помнил этот день и отмечаю со скорбью и музыкой. Что я могу сказать? Живите долго, радуйтесь! Победа принесла нам свободу, возможность жить, творить, растить детей, любить. Любите жизнь!»

На мероприятии звучали песни военных лет, стихи, выступали детские хореографические коллективы. Организаторы объявили минуту молчания и провели митинг. Депутат Мосгордумы Андрей Шибаев во время своего выступления отметил важность проведения ежегодной акции. «74 года назад началась самая страшная, самая кровопролитная, самая жестокая война. Мы победили. Мы победили благодаря тому, что встали все. Люди всех народностей и национальностей. Все: от мало до велика. Мы победили все вместе во фронтах, в тылу, терпя невероятные лишения, совершая героические подвиги. И сегодня, когда наша страна стоит перед лицом различных угроз, только вместе мы сможем выстоять и победить», — заявил депутат.