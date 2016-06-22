Москва, 23 июня, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Ключевую линию поведения западных стран на сегодняшний день определяет руководство НАТО. Об этом 22 июня заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

krulex Флаг НАТО

«НАТО — это военно-политический блок, и его руководство по определению будет вести воинственную политику. Они на сегодня определяют ключевую линию поведения всех западных стран. Не ЕС, не силы в США — именно руководство НАТО определяет внешнеполитическую позицию всего западного мира. Надо понимать и то, что даже если будут развёрнуты четыре НАТОвских батальона в Прибалтике и Польше — это совершенно несопоставимо с потенциалом нашей страны», — сказал Железняк в эфире телеканала ТВЦ.

По словам парламентария, он рассматривает экспансию военных США в Европу как возможность усилить присутствие на континенте: «Какая страна может говорить о суверенитете, и при этом соглашаться на размещение военнослужащих других стран у себя на территории? В Европе это идёт полным ходом. Основные тактические ядерные вооружения США размещают в Европе и осознают, что в случае конфликта эти страны будут рассматриваться в качестве приоритетных целей. Таким образом, Европа на сегодня является заложником американских военных. А для них это — колоссальный бизнес, большая индустрия».

Железняк отметил, что европейская политика в сфере безопасности и обороны «определяются не европейцами»: «Они — просто статисты в игре США на территории Европы. Если вам важен ваш суверенитет, то, находясь в своих границах, вы должны обеспечивать свою безопасность своими силами. В случае нападения у вас может существовать договорённость о том, что вы объединяете усилия, но сегодня на территории европейских стран располагаются германские вооружённые силы, американская военная техника и система оружия».

Напомним, ранее на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) успешно состоялись испытания противоракеты ближнего действия системы ПРО, проведённые войсками противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).

Испытания противоракеты проходили с целью подтверждения тактико-технических параметров противоракет, которые находятся у ВКС РФ на вооружении. Во время запуска на полигоне присутствовал заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный. Он отметил, что противоракета выполнила задачу успешно, «поразив условную цель в установленное время».