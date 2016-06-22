Ницца, Франция, 23 июня, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Сборная Бельгии одержала победу над командой Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2016. Встреча, проходившая в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счётом 1:0.

REUTERS/Yves Herman Матч Бельгия-Швеция на Евро 2016

Единственный гол в ворота шведов на 84-й минуте матча Раджа Наингголан.

Таким образом, команда Бельгии набрала 6 очков и занимает второе место в группе E. 26 июня бельгийцы в Тулузе встретятся с командой Венгрии в матче 1/8 финала.

Швеция заняла последнее место в группе, набрав лишь одно очко, и покидает чемпионат.

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