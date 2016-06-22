Ставропольский край, 23 июня, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Часть жителей Минеральных Водах вечером 22 июня по неустановленным причинам осталась без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ведомства, отключение электроэнергии произошло около 22:23 мск на улицах Железноводская, Ессентукская, Кисловодская, Пролетарская, Гагарина, Тбилисская, Интернациональная, Змейская, Пушкина, Нышевского и проезд 22-го Партсъезда.

«Социально-значимые объекты под отключение не попадают. В зоне нарушения электроснабжения проживает около 3000 абонентов», — сообщают пресс-службе.

Отмечается, что причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. В работах задействовано пять человек и две единицы техники. Подачу электроэнергии в МЧС обещают восстановить в ближайшие часы.