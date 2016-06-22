Москва, 22 июня, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Россия должна повышать свою боеготовность и вести взвешенную внешнюю политику для предотвращения любой военной агрессии в своём отношении. Об этом 22 июня заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

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«Стопроцентная уверенность [в ненападении на Россию] есть только у Господа Бога. Мы, со своей стороны, должны делать три вещи. Первое: максимально повышать боеготовность, потому что со слабыми никто считаться не будет — только боеспособная армия является серьёзным предохранителем от возможного агрессора. Второе: необходима как можно более открытая, взвешенная и справедливая внешняя политика. Самый активный диссонанс — между нами и западными странами. Мы ведём справедливый диалог с учётом особенностей каждой из стран мира. В то же время, западные страны не ушли от иллюзий того, что можно что-то кому-то навязать», — сказал Железняк в эфире телеканала ТВЦ.

Третьим пунктом он назвал «всевозможные союзы, причём не военные, а экономические и гуманитарные»: «Поэтому важны предложения нашего руководства как можно шире развивать сотрудничество в пику закрытым клубам, пытающимся диктовать условия миру. Во всех сферах необходимо сотрудничать и идти на компромиссы, которые не будут ущемлять ничьи интересы».

Напомним, ранее Госдума почтила минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что в этот день в 1941 году «началась война, которая стоила миллионы и миллионы человеческих жизней».

«Мы сегодня возложим цветы и к Вечной огню, к могиле Неизвестного солдата», — проинформировал он. «Прошу почтить память всех жертв минутой молчания», — обратился Нарышкин к депутатам.