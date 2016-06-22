Скопье, 22 июня, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Парламент Македонии большинством голосов отклонил инициативу оппозиции об импичменте президенту страны Георгию Иванову. В ходе голосования 47 депутатов из числа присутствовавших на заседании высказались «против», 37 голосовали «за», воздержавшихся не было, сообщило Македонское информационное агентство.

Everyday.in.ua Импичмент

Решение было принято по итогам пяти дней прений в парламенте. С инициативой об импичменте выступили оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым и вышедший ранее из правящей коалиции «Демократический союз за интеграцию» (ДУИ) Али Ахмети, который представляет интересы албанского населения Македонии.

Для импичмента президенту данное предложение должно было получить поддержку не менее двух третей депутатов (82 голоса). Оппозиция заведомо не имела в своём распоряжении такого количества голосов, тем не менее СДСМ и ДУИ ранее удалось собрать более 50 подписей в поддержку своей инициативы.

Одна из претензий оппозиции к президенту Македонии связана с решением прекратить расследование всех уголовных дел в отношении политиков, которое он принял в апреле этого года в целях урегулирования внутриполитического кризиса в стране. Под амнистию попали 56 политиков, проходивших по разным делам. Большинство из прекращённых расследований относились к делу о предполагаемой «прослушке» представителями правящей партии ВМРО-ДПМНЕ телефонов порядка 20 тысяч македонских граждан. Однако одновременно с этим были прекращены и уголовные дела в отношении представителей оппозиции.

После подачи в парламент заявки на рассмотрения вопроса об импичменте в конце мая Георгий Иванов отменил амнистию в отношении 22 политиков, а позднее — в отношении всех 56 фигурантов. Тем не менее инициатива об импичменте была вынесена на обсуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция в Македонии во главе с Зораном Заевым не согласилась с результатами парламентских выборов, которые состоялись в апреле 2014 года, заявив, что они были сфальсифицированы. СДСМ обвинил министров от правящей партии ВМРО-ДПМНЕ в коррупции и причастности к уголовным преступлениям. Премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский отверг все обвинения и со своей стороны обвинил Заева в попытках прийти к власти в стране недемократическим способом. Противоречия между сторонниками правящей партии и оппозиции весной 2015 года привели к парламентскому кризису и массовым акциям протеста в Скопье.

Стороны приступили к переговорам при активном участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хана и послов США и Великобритании в Македонии, результатом которых стало достижение договорённости о проведении 24 апреля внеочередных парламентских выборов в стране. Позднее оппозиция заявила, что для подготовки к прозрачным выборам требуется большее время, и голосование было решено перенести на 5 июня.

В начале апреля парламент Македонии принял решение о самороспуске и начале процесса подготовки к выборам 5 июня, однако оппозиция отказалась принимать в них участие. В конце мая Конституционный суд Македонии признал решение парламента неконституционным. Таким образом, выборы были отложены на неопределённый срок.