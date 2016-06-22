Москва, 22 июня, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Крупных потерь в первые дни Великой Отечественной войны можно было бы избежать, если бы все виды войск показали степень мобилизации, аналогичную военно-морским силам. Об этом 22 июня заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Адольф Гитлер

«Угроза войны была наиболее вероятной, при этом советское руководство делало всё, чтобы не допустить провокаций. Именно поэтому от линии соприкосновения были отведены военные силы. Доклады о возможном начале войны приходили почти каждый день. Это был момент активного перевооружения наших войск. Увы, это способствовало тому, что в частях был недокомплект. Самую высокую боеготовность продемонстрировал военно-морской флот, и если бы такая же степень мобилизации была у других родов войск, то можно было бы уменьшить потери в первые дни войны», — сказал Железняк в эфире телеканала ТВЦ.

Он напомнил о том, что основные потери в период Великой Отечественной войны были среди мирных граждан: «За историю всей Второй Мировой войны более половины погибших — мирные жители. Из 50−55 миллионов мирных жителей погибло более 27 миллионов. Это должно быть сейчас серьёзным предупреждением для всех «горячих голов», которые не понимают последствий своей агрессивной политики. Любой разумный политик должен делать всё для недопущения военной эскалации».

Напомним, 22 июня 1941 года на рассвете гитлеровская Германия без объявления войны напала на СССР. В первые дни нападения были убиты тысячи советских солдат и мирных граждан. Всего в войне погибло около 26 миллионов советских граждан.