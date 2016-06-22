Ставрополь, 22 июня, 2016, 23:47 — ИА Регнум.



Pavlofox Спичка в темноте

В городе Минеральные Воды около 3 тыс. абонентов остались без света, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

ЧП произошло 22 июня в 22:23. Отключение электричества произошло по улицам: Железноводская, Ессентукская, Кисловодская, Пролетарская, Гагарина, Тбилисская, Интернациональная, Змейская, проезд 22-го Партсъезда, Пушкина, Нышевского.

На улицах проживают порядка 3 тыс. абонентов. Социально-значимые объекты под отключение не попадают.

Пока неизвестны причины отключения света. Ремонтники уже ведут ремонтные работы. Электроснабжение планируют восстановить к 02:00 23 июня.