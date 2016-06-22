Москва, 22 июня, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что российских тяжелоатлетов могут отстранить от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде, только по регламенту Международной федерации легкой атлетики (IWF). Об этом Мутко заявил журналистам сегодня, 22 июня.

Ольга Базелюк Штанга

Напомним, ранее сегодня стало известно, что исполнительный комитет IWF на своем заседании в Тбилиси принял решение рассмотреть вопрос о дисквалификации на год федераций тяжелой атлетики России, Казахстана и Белоруссии. Причина — нарушение антидопинговых правил.

Дело в том, что IWF перепроверяет допинг-пробы с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Согласно регламенту IWF, если три допинг-пробы спортсменов из одной страны по итогам перепроверки покажут положительный результат, то тяжелоатлеты из этого государства отстраняются на год.

На данный момент известно, что положительными оказались допинг-пробы Марины Шаиновой и Надежды Евстюхиной в 2008 году, а также у Апти Аухадова в 2012 году. Напомним, Шаинова и Аухадов завоевали серебряные медали на ОИ-2008, а Евстюхина — бронзу на ОИ-2012.

При этом у Шаиновой и Евстюхиной уже перепроверены допинг-пробы «А» и «Б», а у Ауходва пока только проба «А».

Министр спорта России лишь констатировал, что IWF действует согласно регламенту. «IWF действует согласно регламенту. Если определенное число спортсменов попалось на допинге за год — штраф, затем забирают лицензию, а далее дисквалифицируют федерацию, как легкую атлетику», — заявил Мутко.