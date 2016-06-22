Страсбург, Франция, 22 июня, 2016, 23:09 — ИА Регнум. Французский депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), член Группы социалистов, вице-председатель ПАСЕ Рене Руке считает, что Российской Федерации нужно предложить в 2017 году вернуться в ПАСЕ, иначе она уйдет окончательно. Об этом Руке заявил сегодня, 22 июня, в ходе текущих дебатов в ПАСЕ.

Вадим ДОЛГАНОВ Парламентская ассамблея Совета Европы

Он указал, что Россия остается членом Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) и это делает работу ОБСЕ более эффективной, чем работу ПАСЕ, в которой России нету.

«Думаю, что снова необходимо пригласить Россию вернуться к нам в 2017 году. Иначе, считаю, что эта страна полностью уйдет из ПАСЕ», — добавил Руке.

В свою очередь председатель группы Объединенные европейские левые в ПАСЕ Тини Кокс выразил сожаление в связи продолжающимся отсутствием российской делегации в ассамблее.

Кокс отметил, что после выборов в Государственную думу есть шанс возвращения России в ПАСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций, которые лишили российскую делегацию права голоса, права участия в работе уставных организаций и в мониторинговой миссии ПАСЕ. В ответ на эти недружественные действия Россия вышла из ПАСЕ.