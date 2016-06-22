Бама, Нигерия, 22 июня, 2016, 23:01 — ИА Регнум. В мае около 200 беженцев, спасавшихся от террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), умерли от голода и обезвоживания в нигерийском городе Бама. Об этом со ссылкой на «Врачей без границ» передает ABC News.

Inafran.ru Население Нигерии

НПО сообщает о том, что в Нигерии от голода ежедневно умирают дети и роют новые могилы.

Врачи достигли Бамы 21 июня, следуя за прибывшим туда военным конвоем из Майдугури, столицы штата Борно в 70 километрах к северо-западу.

Международная организация врачей отмечает «катастрофическое гуманитарное бедствие» в лагере, где находятся 24 000 человек. Каждый пятый из 15 000 детей страдает от истощения.

«Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил Баму в сентябре 2014 г., но в марте 2015 г. нигерийские военные отбили город. Правительственным войскам удалось значительно подточить силы боевиков. Но непрекращающиеся нападения на отдаленные деревни Нигерии ставят под угрозу жизни фермеров.