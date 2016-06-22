Белград, 22 июня, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич, получивший мандат на формирование нового правительства по итогам парламентских выборов, обещает представить новый кабинет до международной конференции, которая пройдёт в Париже 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба сербского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

tengrinews.kz Александр Вучич — премьер-министр Сербии

«Александр Вучич… подчеркнул, что всё должно быть завершено до 3 июля. Затем, по его словам, он отправится в Париж, где будет проходить саммит с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Франции Мануэля Вальса и других европейских и международных чиновников», — говорится в сообщении пресс-службы.

В начале прошлой недели сербская газета «Политика» со ссылкой на источники, близкие к премьер-министру, сообщила, что Александр Вучич отменил запланированные на конец июня визиты в Брюссель и Нью-Йорк. По информации издания, данное решение было принято им после телефонных контактов с высшими представителями Евросоюза, в ходе которых Вучичу дали понять, что хотят видеть его уже в качестве главы нового правительства, а не в техническом мандате.

«В ходе учтивого, но крайне сдержанного разговора западные собеседники проинформировали о том, что Вучич не сможет приехать в Брюссель до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство Сербии, кто бы его ни сформировал», — сообщила газета.

Читайте также: Вучича заподозрили в обсуждении с Путиным состава правительства Сербии

Как передавало ИА REGNUM, в 23 мая президент Сербии Томислав Николич вручил мандат на формирование нового правительства лидеру Сербской прогрессивной партии Александру Вучичу, коалиция «Сербия побеждает» во главе с которым одержала победу на внеочередных парламентских выборах, получив 48,25% голосов или 131 мандат в 250-местном парламенте.

Читайте также: Президент Сербии назвал главные задачи нового правительства