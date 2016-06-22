Панама, 22 июня, 2016, 22:34 — ИА Регнум. 26 июня в Панаме пройдет церемония открытия модернизированного Панамского канала. Власти страны намерены привлечь к обеспечению безопасности мероприятия одиннадцать тысяч военнослужащих. Объявлено о запрете полетов вдоль канала, использования беспилотных летательных аппаратов для съемок или фотографий. Также пройдет подготовка сил для отражения военного нападения любого вида, в том числе, химического и ядерного, сообщает Prensa Latina.

Stan Shebs Панамский канал

Гостям церемонии вручены именные билеты, которые нельзя передавать другим лицам, у некоторых взяты отпечатки пальцев.

Основные события пройдут в Агуа-Клара, на Атлантической стороне канала, и в Коколи, недалеко от Тихого океана. Свое присутствие на церемонии открытия модернизированного Панамского канала подтвердили президенты Мишель Бачелет (Чили), Луис Гильермо Солис (Коста-Рика), Даниэль Медина (Доминиканская Республика), Хуан Орландо Эрнандес (Гондурас) и Орасио Картес (Парагвай). В Панаму прибудут 62 делегации из разных стран, представители десятка международных организаций, комментирует La Prensa.