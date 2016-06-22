Оттава, 22 июня, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо желает сохранения Британии в составе Европейского Союза, передает ABC News. По его мнению, таким образом Лондон продолжит поддерживать торговлю между ЕС и Канадой и их экономическое процветание.

24kg.org Подписание договора

В октябре 2013 года Канада подписала с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, которое должно быть ратифицировано и вступить в силу в начале 2017 года.

Трюдо отметил, что Британия всегда была активным сторонником «Всеобъемлющего экономического и торгового договора» (CETA). Он надеется, что Лондон после референдума 23 июня сохранит позитивное влияние на европейско-канадское соглашение.

Напомним, референдум о судьбе пребывания Великобритании в ЕС состоится завтра, 23 июня.