Москва, 23 июня, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Взаимоотношения «отцов» и «детей» теперь в формате комедии: на российские киноэкраны выходит «Завтрак у папы» режиссера Марии Кравченко — картина о молодом креативном директоре, на которого внезапно сваливается дочь, о существовании которой он не подозревал.

Цитата из к/ф «Завтрак у папы». реж Мария Кравченко. 2016. Россия Завтрак всей семьей

Премьера фильма состоялась в новом столичном суперкинотеатре «Синема Парк Ривьера» 16 июня — в преддверии Международного Дня отца. Фильм зрителям представила съёмочная группа. По словам продюсера Георгия Шабанова, о роли мамы в кино сказано уже очень много, а о роли папы почти ничего. Эта несправедливость и навела на мысль о создании фильма «Завтрак у папы».

Цитата из к/ф «Завтрак у папы». реж Мария Кравченко. 2016. Россия Луиза-Габриэла Бровина

В центре сюжета — молодой, привлекательный Саша Титов (Юрий Колокольников), в жизни которого всё сложилось: он успешный креативный директор рекламного агентства и полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной (Полина Максимова). И всё бы хорошо, но однажды десятилетняя девочка из Петербурга по имени Аля (Луиза-Габриэла Бровина) внезапно узнает, что ее папа Саша — не героически погибший подводник, а живой и здравствующий креативный директор…

Аля сбегает от мамы, заявляется домой к отцу и, кажется, намерена надолго занять место в его жизни. Готов ли Саша принять все сюрпризы, приготовленные судьбой, и в корне изменить привычную холостяцкую жизнь?

Главные роли в картине исполняют Юрий Колокольников («Игра Престолов»), Катерина Шпица («Экипаж»), Полина Максимова («8 новых свиданий») и Луиза-Габриэла Бровина («С Новым годом, мамы!»).

В режиссёрском кресле — дебютантка в полнометражном кино Мария Кравченко, известная по документальному фильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Рождение легенды» 2009. Ранее Мария также работала над короткометражными лентами, среди которых «Части тела», «Красный смех».

Цитата из к/ф «Завтрак у папы». реж Мария Кравченко. 2016. Россия Юрий Колокольников и Луиза-Габриэла Бровина

«Прочитав сценарий «Завтрака у папы» я поняла, что он меня зацепил. Зацепил тем, что в него были вложены абсолютно простые, понятные и трогательные чувства и мысли. Это настоящая лирическая комедия! Затронутая в ней тема, возможно, когда-то и встречалась в зарубежных фильмах, но для российского кино она станет совершенно новой и необычной», — рассказывает Мария Кравченко.

Съемки фильма «Завтрак у папы» стартовали в мае 2015 года и проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В прокат фильм выходит в России и Эстонии.