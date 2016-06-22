Кишинёв, 22 июня, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Муж российской певицы Жасмин (Сара Манахимова) молдавский бизнесмен Илан Шор задержан в Молдавии на 72 часа. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила журналистам прокурор Адриана Бецишор.

Чурбан Илан Шор

Сообщается, что 29-летний предприниматель подозревается в мошенничестве и махинациях. «Илана Шора задержали на 72 часа по новому делу о махинациях в банках. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег», — заявила Бецишор.

Она также подчеркнула, что прокуратура будет ходатайствовать перед судом об аресте Шора на 30 суток. Предпринимателю предъявлены официальные обвинения.

Напомним, ранее Шор уже обвинялся в махинациях. Бизнесмен был отправлен под домашний арест на 30 суток по делу о финансовых махинациях с участием банка Banca de Economii, членом правления которого является Шор.