Минск, 22 июня, 2016, 22:09 — ИА Регнум. «Вы много говорили о памяти, о войне. Мы здесь выглядим просто идеально. Мы не разрушили ни один памятник, мы их сохраняем. Даже в самой маленькой деревне мы свято храним эту память», — заявил Александр Лукашенко, выступая 22 июня в Минске перед своими сторонниками, собранными на «Всебелорусское народное собрание».

Serge Serebro Александр Лукашенко

Напомним, в 2015 году власти Белоруссии в День России осуществили действия в отношении памятника Александру Пушкину в Могилёве, которые представители белорусской интеллигенции и НГО расценили как «вопиющий акт вандализма». Кроме того, власти Белоруссии отказались проводить расследование по факту разрушения памятника герою Отечественной войны 1812 года Якову Кульневу, тогда как по фактам других актов вандализма расследования проводились и виновные привлекались к уголовной ответственности.

Лукашенко также прокомментировал тему радикализма и экстремизма. Сделал он это, как сообщает госинформагентство БелТА, когда был «поднят вопрос защиты Отечества, воспитания в духе патриотизма».

«Я актуализирую эту тему в связи с тем, что у нас в обществе не то в оппозиции, не то еще где-то появились отдельные деятели, у которых просто руки горят подтолкнуть наше общество к каким-то катаклизмам, противоречиям, а еще и к войне. И особенно кивают на Россию, — заявил Лукашенко. — Это негативно сказывается на отдельных членах нашего общества. И я как обычный гражданин иногда сам себе думаю: вы зря это делаете, у нас не будет, как в некоторых странах ура-патриоты, сидя в телевизоре, так воюют, что весь мир бы захватили. Не дай Бог, что-то случится, мы им предоставим право в атаку пойти первыми. Я это специально говорю, чтобы у некоторых не чесались руки. У нас в стране никто ни за кого не спрячется».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Александр Лукашенко в своём докладе на «Всебелорусском народном собрании» обратился к теме Великой Отечественной войны. На этот раз он не стал утверждать, что война началась с нападения на БССР, отметив: «Треть населения Белоруссии погибло, умерло от ран». Он также констатировал важность мира и призвал к мобилизации.