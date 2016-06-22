Уфа, 22 июня, 2016, 21:59 — ИА Регнум. 22 июня, в День памяти и скорби, в Уфе прошли мероприятия, посвященные трагической дате — 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия начались в 6 часов утра местного времени (4:00 мск) с акции «Свеча Памяти». Собравшиеся в парке Победы почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи, которые образовали цифру «1941», передает корреспондент ИА REGNUM.

ufacity.info День памяти и скорби в Уфе

Затем здесь прошел торжественный митинг, посвященный героическому подвигу 28 героев-панфиловцев, погибших под Москвой в 1941 году. Уфа приняла Международную вахту памяти «Нас миллионы панфиловцев!», которая приурочена к 75-й годовщине исторической битвы под Москвой и легендарному подвигу воинов 316-й панфиловской дивизии. Акция стартовала 24 октября 2015 года в Оренбурге, напоминают в уфимской мэрии. Вахта памяти подразумевает следование одноименного штандарта по городам России, Казахстана и Киргизии, проведение круглых столов и встреч с ветеранами, поисковиками, молодежью. Эстафету Международной вахты памяти Уфа передает Астраханской области, а в день 75-й годовщины контрнаступления Красной армии под Москвой штандарт дойдет до столицы.

Почтить память героев пришли представители правительства Башкирии, администрации Уфы, ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры, воспитанники военно-патриотических и подростковых клубов и жители столицы. Ряду командиров поисковых отрядов были вручены медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». Памятной медалью «Патриот России» был награжден Сергей Чиков.

Поисковики в сопровождении уфимского кадетского корпуса передали родственникам останки красноармейцев и именные личные вещи Казимхана Идрисова, Кузьмы Зобкова, Николая Ларионова, Николая Данилина, найденные поисковыми отрядами в ходе вахты памяти.

После официальных речей, минуты молчания и передачи останков красноармейцев родственникам участники митинга возложили цветы к Вечному огню.

Сегодня же в Уфимском государственном татарском театре «Нур» состоялся спектакль «Чистая вода печали» В.Гуркина. Благотворительный спектакль посвящен памяти всех, кто погиб в годы этой страшной войны.

Великая Отечественная война унесла жизни более 300 тысяч уроженцев Башкирии.