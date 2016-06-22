Москва, 22 июня, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле бывшего премьер-министра Испании Хосе Марию Аснара. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-служба Президента России Владимир Путин и Хосе Мария Аснар

Сообщается, что у Путина сложились давние товарищеские отношения с Аснаром. Экс-премьер Испании прибыл в Москву с частным визитом.

Тема встречи не разглашается.

Аснар был премьер-министром Испании с 1996 по 2004 годы. Он принадлежит к Народной партии и является её почетным председателем. Народная партия — правящая политическая партия в Испании правоцентристского толка. Является одной из самых крупных в Европе. Её численность превышает 700 тысяч человек. Аснар одним из первых европейских политиков выступил в поддержку политики России в Чечне.

Аснар посещал Россию с официальными визитами в мае 1999 года и в 2002 году. После отставки он два раза приезжал в России и встречался с Путиным.