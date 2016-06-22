Москва, 22 июня, 2016, 21:49 — ИА Регнум. 2016 год РФ окончит с ростом ВВП, близким к нулю. В дальнейшем же страна имеет шанс увеличить темпы роста выше среднемировых, если экономическая политика будет проводиться в русле инвестиционно ориентированной модели. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил заместитель министра экономического развития Алексей Ведев во время IV ежегодной конференции Франко-российской ТПП «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы».

EAO_Association Прогнозирование

«Я думаю, что этот год в целом будет близок к нулевым результатам, если не будет каких-то потрясений и мы будем находится на внешних рынках в ценовом коридоре на уровне 40−50 долл за баррель», — заявил Ведев.

«Соответственно, в 2017 и 2018 году наш базовый прогноз — рост на уровне потенциального ВВП 1,9−2,2% в год. Конечно же, ключевая задача — это выбор экономической модели, которая будет способствовать увеличению потенциального ВВП до уровня 4%. Это темпы роста выше среднемировых», — продолжил он.

В рамках выбора модели предложение министерства экономического развития заключается в переходе на инвестиционно ориентированную модель, которая будет направлена «на рост продуктивности факторов производства, коль скоро мы будем испытывать ключевые ограничения по труду в ближайшие 3−4 года» из-за сложной демографической ситуации, подчеркнул заместитель главы ведомства.

По его словам, в перспективе Россия испытает дефицит трудовых ресурсов: «в ближайшие три года Россия будет терять на рынке экономическое активное население по 200−300 тыс. человек в год. Ограничения по рынку труда будут одни из ключевых», — подчеркнул Ведев.

Поэтому министерство возлагает большие надежды на предложенную им модель: «инвестиционно ориентированная модель позволит увеличить темпы роста ВВП по меньшей мере выше среднемировых», — отметил заместитель министра экономического развития.

Между тем, экономист Всемирного банка по России Сергей Улатов предупредил, что делать положительные оценки по инвестиционному потенциалу России пока преждевременно: «Фактически вклад инвестиций в ВВП уже был нулевым в 2012 году. Цены на нефть были на уровне 110 долл. за баррель, внешняя среда была очень благоприятна для России, но инвестиций уже не было тогда».

В рамках конференции экономист Всемирного банка ранее также подчеркнул, что в ближайшие годы ожидаемые министерством экономического развития темпы роста не смогут существенно влиять на благосостояние домохозяйств, находящихся за чертой бедности, при этом на пути экономического восстановления Россия столкнется с жесткой конкуренцией со стороны развивающихся стран в силу слабого роста мирового хозяйства в целом.