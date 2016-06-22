Париж, 22 июня, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Дебютанты Евро-2016 сборная Исландии одолела сборную Австрии и вышла в плей-офф чемпионата континента. Матч Исландия — Австрия состоялся сегодня, 22 июня в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершился со счетом 2:1 в пользу исландцев.

REUTERS/ Charles Platiau Победа сборной Исландии

Игра была достаточно напряженной, так как обеим командам нужны были победы, чтобы выйти из группы, особенно австрийцам. В первом тайме исландцы распечатали ворота австрияков: на 18-й минуте отличился Йон Бедвардссон.

Во втором тайме в тяжелой борьбе австрийцы смогли забить свой единственный гол на нынешнем чемпионате. Вышедший на замену Аллесандро Шопф использовал передачу Алабы и восстановил равновесие — 1:1.

В оставшееся основное время соперники попеременно атаковали, но все безрезультатно. Матч катился к ничейному результату, который не мог устроить ни Исландию, ни Австрию, но на четвертой добавленной минуте Арнор Траустасон сумел поразить ворота сборной Австрии и принести победу сборной Исландии с результатом 2:1.

В итоге сборная Исландии выходит в 1/8 финала Евро-2016, а австрийцы едут домой