Кишинёв, 22 июня, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Прокуратура Молдавии потребовала приговорить экс-премьера Молдавии Владимира Филата, обвиняемого в коррупции и причастности к краже 1 млрд евро из банковской системы страны, к 19 годам тюрьмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 22 июня прокурор по делу Адриана Бецишор. Кроме того, обвинение требует конфискации всего имущества подсудимого и запрета занимать государственные должности на срок 5 лет.

i874.ru Владимир Филат

Бецишор сообщила, что следующее заседание по делу состоится 27 июня, и на нем Филату предстоит сказать последнее слово перед вынесением приговора.

Адвокат экс-премьера Игорь Попа расценил требование прокуратуры относительно 19 лет тюрьмы как «бесчеловечное». «Это дело без доказательств. В этом деле множество нарушений. 90% доказательств собраны с нарушением закона», — заявил Попа.

Нарушаются, по его словам, и права самого Филата, которому отказано в проведении открытого судебного процесса. Что касается выступления экс-премьера с последним словом, то, по словам адвоката, это произойдет, «если он будет в состоянии говорить».

На состоявшихся накануне слушаниях в суде Филату стало плохо, и он на какое-то время потерял сознание. Около двух недель назад он объявил голодовку, требуя открытого судебного процесса. По словам Попы, после вчерашнего заседания Филата врачи принудили отказаться от голодовки «путем введения капельницы» и других медицинских процедур.

По мнению депутата парламента Молдавии от Партии социалистов Богдана Цырди, над Филатом устроили «публичную казнь». «Его хотят не просто сломать психологически, умышленно создавая ему тяжелые условия, но и уничтожить медийно и политически. А закрыт судебный процесс, потому что имеется опасение, что Филат заговорит. И тогда олигархам придется не сладко», — приводит слова Цырди кишиневское ИА Infotag.

По мнению депутата, смысл процесса в том, чтобы продемонстрировать элитам, что будет с ними, если они посмеют бороться или критиковать реального руководителя Молдавии, первого зампреда Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. «Вчерашняя же новость о том, что Филат потерял сознание в суде — тревожит. Кто-то сильно желает его смерти и не исключено, что у него откажет сердце. А с уходом Филата «исчезнет» и информация о краже миллиарда», — добавил Цырдя.

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский отметил, что требование Филата о публичном проведении судебного процесса вполне демократично. «Только наши власти полностью игнорируют это. Между тем, даже Иосиф Сталин организовывал публичные процессы. Можно спорить, насколько они были правдивыми, но они были публичными. Чего же боятся наши власти открыть народу?» — задается вопросом Муравский.

Экс-депутат парламента Молдавии Александр Петков отметил, что процесс над Филатом — «судилище, ничего общего не имеющее с правосудием». «Виновен ли Филат? Возможно. Но, в этом случае, всегда есть место ответу с вопросительным знаком: а разве только он один виноват? Думаю, что в этом процессе есть одна очень важная деталь: ни у кого нет ощущения справедливости происходящего. Ее и не может быть. Эта власть, полностью подчинившая себе суды и прокуратуру, Плахотнюк и иже с ним, фактически, попали в расставленный ими же капкан. И все потому, что нынешние руководители страны, являясь на протяжении целого ряда лет союзниками или подельниками Филата, сейчас организовали расправу над ним, а не суд. Суд должен быть в отношении всех, кто замешан в краже миллиарда, который не мог быть украден без ведома и непосредственного участия Плахотнюка», — считает Петков.

Экс-представитель Молдавии в ООН Алексей Тулбуре напомнил, что всякий гражданин, не исключая чиновников и депутатов, имеет право на справедливый суд. «В отношении каждого должен соблюдаться закон. Проблема в том, что у нас нет справедливого суда, а закон не соблюдается. Остатки правосудия и правового государства разрушил именно Филат вместе с Плахотнюком, Гимпу, Лупу, Канду и т.д. Откуда теперь правосудие для Филата? Люди, по понятным причинам, активно выступать за соблюдение прав подсудимого Филата не хотят. Не хотят даже солидарно выступать за требование открытого процесса над Филатом», — отметил Тулбуре.

Он напомнил, что Филат обещал разоблачением взорвать молдавскую политику, но не выполнил обещание. «Постоянная виктимизация, к которой прибегает Филат, похоже, мало кого впечатляет. Филат и без открытого процесса мог раскрыть известные ему факты про преступления молдавской власти. Почему он этого не делает? Кто мешает ему писать письма, передавать информацию через адвокатов?» — задается вопросом эксперт. Он предполагает, что Филат «пытается договориться с Плахотнюком, а это путь к окончательному его саморазрушению».

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Филат был арестован по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам политик своей вины не признает и обвиняет в своем аресте влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который предположительно контролирует систему юстиции Молдавии.