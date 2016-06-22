Афины , 22 июня, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) восстановил доступ греческим банкам к дешевым операциям по консолидации долга, передает Reuters.

hoover.org Банк Греции

Принятое спустя год решение дало кредиторам возможность избавиться от дорогой финансовой помощи. До сих пор они полагались исключительно на программу экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA). В начале 2015 года греческие банки утратили доступ к регулярному механизму финансирования ЕЦБ, когда Афины были близки к выходу из еврозоны.

Хотя греческие облигации оцениваются рейтинговыми агентствами как «мусорные», ЕЦБ отказался от своего минимального требования по кредитному рейтингу. Регулятор во Франкфурт-на Майне позволил банкам размещать гарантированный государством долг в качестве залога в обмен на обычное финансирование. Последнее является большим шагом в нормализации деятельности кредитных учреждений, снижая их затраты.

Процентная ставка в ELA составляет около 1,5%, что значительно выше основной ставки рефинансирования Европейского центробанка, в настоящее время установленной на уровне 0%.