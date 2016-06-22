Минск, 22 июня, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Россия предлагает Белоруссии активнее развивать двусторонние отношения в промышленности и торговле. Об этом 22 июня в Минске, выступая на «Всебелорусском народном собрании», заявил посол России в Белоруссии Александр Суриков.

wusuobuneng.com Российские и китайские флажки

«Есть смысл подумать об объединении усилий (с учетом неиспользованной базы в граничащих областях России) для создания крупнейших совместных проектов в области сельскохозяйственной переработки. Причем в этой ситуации Белоруссия всегда может рассчитывать на российскую поддержку. Россия всегда поддерживала, поддерживает и будет экономически поддерживать братский белорусский народ», — заявил Суриков.

Он предложил продолжать совместными усилиями бороться за внешние рынки, а также переходить на новый уровень сотрудничества с учётом наработанных кооперационных связей. Посол отметил: «Россия является основным потребителем белорусской продукции промышленного производства».

Суриков также обратил внимание на военно-техническое сотрудничество. Он отметил, что такое сотрудничество идёт на пользу обеспечения безопасности России и Белоруссии.

В свою очередь посол Китая в Белоруссии Цуй Цимин констатировал политическую стабильность в Белоруссии. Он назвал постсоветскую республику «островом стабильности», высказав комплименты белорусскому народу.

«Наше сотрудничество непрерывно поднимается на новые этапы», — сказал посол КНР.

Как сообщает госинформагентство БелТА, посол Китая отметил, что Поднебесная и постсоветская республика готовы поддерживать друг друга. При этом он обратил внимание на успехи КНР.

«Китай быстро развивается в общественно-экономической сфере и достиг признания всего мирового сообщества. В настоящий момент в мировой экономике происходят глубокие изменения, все государства мира изменяют свою стратегию развития, продвигают структурные реформы. В Китае этот год — год начала осуществления 13-й пятилетки. В Белоруссии нынешнее собрание рассмотрит и утвердит социально-экономическую программу развития на следующие 5 лет. Китай и Белоруссия имеют широкое сопряжение и схожесть в стратегии социально-экономического развития. Китай продолжит всесторонне осуществлять реформы, придерживаясь таких концепций развития, как инновации, преемственность, экологичность, открытость и общественная поддержка, а также деловая инициатива и предприимчивость. Белоруссия сегодня также вырабатывает новую стратегию развития экономики в соответствии с изменениями мировой обстановки», — сказал Цуй Цимин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Белоруссии открылось пятое «Всебелорусское народное собрание», в ходе которого Александр Лукашенко представил доклад об успехах, достигнутых за прошлую пятилетку, несмотря на провал основных ей показателей, а также о перспективах в начавшейся пятилетке, план на которую якобы прошел всенародное обсуждение. Госагитпроп постсоветской республики позиционирует собрание сторонников бессменного руководителя Белоруссии как «всенародное вече», на которое, согласно сложившейся традиции, не попало ни одного инакомыслящего.