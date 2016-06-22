Воронеж, 22 июня, 2016, 21:25 — ИА Регнум. 18 человек в общей сложности заболели сальмонеллезом после того, как попробовали шаурму в киоске возле одного из рынков Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ТУ Роспотребнадзора 22 июня.

trecep.ru Шаурма

В больнице оказались 14 человек, еще четверо лечатся амбулаторно. Все заболевшие ели 10−11 июня шаурму, которую приобрели в киоске у ярмарки «Невская». По результатам бактериологического лабораторного обследования у больных выделена Salmonella enteritidis. В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.

Установлено, что в киоске работал один человек, с 12 июня он не работает. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. В адрес главы городского округа город Воронеж и в прокуратуру Воронежской области направлена информация об осуществлении незаконной деятельности данным гражданином.