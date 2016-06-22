Москва, 22 июня, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Продовольственная инфляция впервые за долгое время снижается быстрее общей, а в будущем она даже может стать «ценовым якорем» наряду со стабильным курсом валют. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил заместитель министра экономического развития Алексей Ведев во время IV ежегодной конференции Франко-российской ТПП «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы».

patriot-news.info Снижение роста

«За последние несколько лет мы впервые видим такую тенденцию, что продовольственная инфляция снижается быстрее, чем общая инфляция, что связано и с насыщенностью продовольственных рынков и с ограничениями по спросу», — заявил Ведев.

Если последние 5 лет продинфляция была локомотивом роста цен, то сейчас, наряду со стабильным обменным курсом, это будет основной ценовой якорь. Мы оптимистически смотрим на общий уровень цен.

При этом из всех макроэкономических показателей уровень инфляции вызывает в ведомстве наибольший оптимизм, отметил Ведев. «Она снижается устойчиво, и в этом году даже, наверное, наши оценки на уровне 6% могут быть несколько ниже — 5,9%», — пояснил Ведев, добавив, что таким образом выполняется оптимистический сценарий.

Напомним, что 22 июня состоялась IV ежегодная конференция «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы». В ходе мероприятия замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев объявил 2016 год периодом «адаптации к новой нормальности» и заявил, что в перспективе страна может расти темпами, опережающими среднемировые.