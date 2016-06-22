Берлин, 22 июня, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Накануне 75-й годовщины нападения фашистской Германии на Советский Союз министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил о растущем отчуждении от России, передает Bild.

Александр Вильф Франк-Вальтер Штайнмайер

«Мы не можем допустить, чтобы рефлексы и предрассудки уже давно прошедших времен снова возродились, словно они никогда не отсутствовали», — заявил Штайнмайер в Бундестаге.

Долгосрочная безопасность в Европе может быть обеспечена только вместе с Россией, а не против нее, добавил член СДПГ. Немецкий министр также подтвердил необходимость поиска диалога с Москвой.