Москва, 22 июня, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Программа количественного смягчения не простимулирует отечественного производителя, а, наоборот, приведет к массовому притоку импорта на российский рынок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил заместитель министра экономического развития РФ Алексей Ведев во время IV ежегодной конференции Франко-российской ТПП «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы».

ИА REGNUM Инфляция

«В начале 2012 года я, будучи еще экспертом, участвовал в исследовании об эффективности модели, основанной на стимулировании экономического спроса. Эта экономическая модель, как оказалось, достаточно порочна», — отметил Ведев.

Основной вывод заключается в том, что «на 100 единиц прироста экономического спроса лишь 20% закрывалось ростом внутреннего производства, и 80% — импортом и инфляцией», — отметил замминистра экономического развития.

По его мнению, аналогичный эффект уже можно было наблюдать в «тучные» 2000-е годы. «При достаточно резком росте цен на нефть и резком росте конечного спроса мы росли весьма умеренными темпами», — подчеркнул он.

«Есть все опасения, что эта модель повторится и сегодня, и количественное смягчение приведет в общем результате к потреблению импорта на всех товарных российских рынках и опять разгонит инфляцию», — считает заместитель министра экономического развития.

В силу этого МЭР «в своих предложениях настаивает на переходе к инвестиционной модели, к максимальному стимулированию частной инвестиционной деятельности ценой умеренного роста внутреннего спроса», что позволит российским предприятиям быстро приспосабливаться к меняющейся экономической конъюнктуре, заключил Ведев.

Напомним, что 22 июня по инициативе Франко-российской торгово-промышленной палаты состоялась IV ежегодная конференция «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы», в ходе которой экономисты и представители профильных ведомств высказывали свои соображения об опыте кризисных лет и дальнейших путях экономического развития России. Во время дискуссии замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев объявил 2016 год периодом «адаптации к новой нормальности» и позитивно оценил дальнейшие экономические перспективы страны.