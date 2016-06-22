Киев, 22 июня, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Граждане Украины просят президента этой страны Петра Порошенко лишить звания Героя Украины депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежду Савченко. Соответствующая петиция зарегистрирована сегодня, 22 июня, на официальном сайте президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

Автор петиции считает, что Савченко была завербована российскими спецслужбами и специально отпущена на Украину.

В качестве доказательств он указывает на то, что Савченко стала заявлять о необходимости вести прямые переговоры с народными республиками Донбасса, а также то, что Савченко призывает снять санкции с России. «Это что вообще такое, господин президент? И этот человек носит великое звание Героя Украины?», — вопрошает с негодованием автор петиции.

Пока что петицию поддержали шесть человек. Чтобы её рассмотрел президент Украины необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, ранее сегодня Савченко призвала постепенно отменить экономические санкции против России, так как от них страдают простые российские граждане и Европа.

Ранее 7 июня она предложила провести прямые переговоры с руководством ДНР и ЛНР.