Анкара, 22 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Турецкий частный канал «Kanal D» уведомил немецкий ZDF, что трансляция ежедневных детских новостей «logo!» должна быть приостановлена, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Причиной решения назвали многочисленные жалобы зрителей о недавно принятой Бундестагом резолюции о геноциде армян.

wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

«Kanal D» — самый просматриваемый канал в Турции и принадлежит Dogan Media Group, которая контролирует также самое тиражируемое печатное издание Hürriyet. ZDF уже в течение почти десяти лет транслирует программу «logo!» для канала D, в которой показываются политические новости для молодых зрителей.

Цель немецкого вещания на «Kanal D» — способствовать интеграции детей из турецких семей. «Мы очень сожалеем о решении наших турецких партнеров закрыть вещание «logo!», так способствующее интеграции», — говорит Франк-Дитер Фрейлинг, руководитель отдела ZDF по международным связям.