Симферополь, 22 июня, 2016, 20:47 — ИА Регнум. В парке Ливадийского музея-заповедника в День памяти и скорби открыли мемориальную «Аллею славы» героев-ялтинцев. На ней увековечили имена 32 героев Советского Союза — живших или по сей день живущих в Ялте. Также на аллее увековечено имя Умера Акмоллы Адаманова («Мишки-татара»), награждённого высшей воинской наградой Польши — орденом «Крест Грюнвальда» 3 степени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Фото отдела информационного обеспечения администрации Ялты В парке Ливадийского дворца открыли «Аллею славы»

Фото отдела информационного обеспечения администрации Ялты.

«Все эти люди родились, жили или живут в Ялте. В будущем аллея будет пополняться именами Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы и награждённых высшими знаками отличия иностранных государств за особые заслуги и значительный вклад в дело Победы над фашизмом, которые родились, проживали или живут в Ялтинском регионе», — сообщили в администрации города.

На открытие «Аллеи славы» приехала дочь Героя Советского Союза, почётного гражданина города Ялты Петра Рассадкина, который не смог прийти лично по состоянию здоровья. Также в торжественной церемонии приняли участие дочь и внук Героя Советского Союза Алексея Барвинского, сыновья Героя Советского Союза Василия Кузьмина, сестра и сын Героя Советского Союза Гали Мазитова, сестра Героя Советского Союза Всеволода Голубкова, внучка Героя Советского Союза Степана Швеца и родственники Умера Акмоллы Адаманова («Мишки-татара»).

«Огромные слова благодарности всем, кто трудился над созданием «Аллеи славы» — моему помощнику Инне Фисиной, директору Ливадийского музея-заповедника Ларисе Декушевой, Александру Ковальскому и другим неравнодушным жителям региона», — сказал во время открытия аллеи председатель ялтинской горадминистрации Андрей Ростенко.

По словам член президиума Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Людмилы Ковалёвой, идея создания «Аллеи славы» в Ливадийском парке родилась в городском совете ветеранов: создать аллею предложили участники боевых действий Великой Отечественной войны.