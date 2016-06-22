Петрозаводск, 22 июня, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для главы управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспотребнадзор) по республике Карелия Анатолия Коваленко в рамках уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере. Об этом сегодня, 22 июня, сообщают «Вести».

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Сообщается, что заседание Петрозаводского городского суда прошло сегодня в закрытом режиме. Защита Коваленко настаивала на его освобождении. Следствие утверждало, что Коваленко вполне может скрыться от предварительного следствия, а также оказать давление на свидетелей угрозами, подкупом или уговором.

Суд прислушался к доводам следствия, которое также утверждало, что Коваленко вполне может уничтожить документы или иные доказательства по делу о гибели детей в лагере отдыха «Парк-отель «Сямозеро».

Стоит отметить, что обвинение Коваленко до сих пор не предъявлено. Сам чиновник в суде снова подтвердил, что готов сотрудничать со следствием.

Напомним, в ходе расследования гибели детей на Сямозере были задержаны шесть человек: директор «Парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова, её заместитель Вадим Виноградов, а также инструкторы Регина Иванова и Людмила Васильева, вожатый Валерий Круподерщиков, и собственно руководитель карельского управления Роспотребнадзора Коваленко.

Суд арестовал Решетову и Виноградова, но отпустил Круподерщикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия на Сямозере произошла 18 июня. Тогда 47 детей и четверо взрослых на двух лодках и рафте попали в шторм на Сямозере. Лодки вынесло на открытую воду перевернуло. Оказавшиеся в воде дети пытались вплавь добраться до ближайшего озера, но не всем удалось это сделать из-за сильного ветра и волн. ВОда в тот день была холодная.

На данный момент по официальным данным погибли 13 человек, ещё один ребенок до сих пор числится пропавшим без вести. «Парк-отель «Сямозеро» закрыт.