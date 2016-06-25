Москва, 25 июня, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Традиционный показ лучших отечественных фильмов открывается в рамках 38-го Московского международного кинофестиваля. С 24 по 29 июня в Центральном доме кинематографистов вниманию зрителей будет представлен цикл «Российские программы 38 ММКФ», состоящий из шести частей: новое игровое кино, документальные фильмы, анимация, ретроспективы, специальные события и панорама короткого метра.

Цитата из к/ф «Андрей Рублёв». реж Андрей Тарковский. 1966. СССР

Новые художественные фильмы российских режиссеров, как известных, так и начинающих, покажут в Большом зале Дома кино. Все картины, представленные в цикле — срез современного российского кинематографа, отражающий основные направления его развития.

В программу в частности вошли киноальманах «Петербург. Только по любви», режиссерские дебюты — Александра Галибина «Золотая рыбка», Ильи Учителя «Огни большой деревни», Лики Алексеевой «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности», Дмитрия Изместьева «Стерпится-слюбится» и другие. Открыл показ художественный фильм «Сдается дом со всеми неудобствами» Веры Сторожевой.

В Белом зале Дома кино будут говорить о Тарковском. В масштабную ретроспективу «30 лет без Тарковского» вошли все киноленты мастера, даже студенческие, а также ряд документальных лент, посвященных его жизни и творчеству.

Цитата из к/ф «Андрей Рублёв». реж Андрей Тарковский. 1966. СССР

«Тарковский показал мировому и российскому кинематографу, что быть умным не вредно, что понимать кино как искусство не только эмпирическое, но и как философское — полезно, что образная система может быть сложной, и её при этом будут понимать люди. Он много чему научил мировой кинематограф. За эти 30 лет у него было много подражателей, не одному из них не удалось превзойти мастера. У него было много ниспровергателей, ни одному из них не удалось Тарковского развенчать. И сегодня, когда он уже фигура культовая, классическая, почти равная Эйзенштейну, им занимаются не киноведы, а, в основном, философы и богословы, которые поняли, что Тарковский не только режиссёр, а один из крупнейших мыслителей XX века», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM художественный руководитель «Российских программ 38 ММКФ» Ирина Павлова.

В рамках программы «30 лет без Тарковского» состоится научная конференция, посвященная влиянию творчества режиссёра на современный киноязык и современную кинокультуру.

Цитата из к/ф «Снежная королева 2: Перезаморозка». реж Алексей Цицилин. 2014. Россия

В Малом зале можно будет посмотреть панораму новых документальных фильмов, куда вошли «Упрямец Хуциев» Андрея Осипова, «Сельский кинопоказ» Ларисы Садиловой, «Волшебный комсомолец» Анны Булгаковой, «Тринадцать ночей» Бориса Караджева, «Два детства» Владимира Головнева и другие.

В Малом зале также пройдет панорама анимационных короткометражных и полнометражных фильмов. Зрители увидят работы разных студий и киношкол страны, всего в показ вошли около 50-ти картин. Среди них «Снежная королева-2. Перезаморозка» Алексея Цицилина, «Три богатыря. Ход конем» Константина Феоктистова, «Большой друг» Михаила Алдашина, «Художник и хулиганы» и «Скамейки № 0458» Ивана Максимова.

Цитата из к/ф «Снежная королева 2: Перезаморозка». реж Алексей Цицилин. 2014. Россия

В рамках Российских программ также состоится круглый стол «Патриотизм в кино: мифы и реальность», организованный Гильдией киноведов и кинокритиков СК России. «Министерство культуры выделило как особую функцию создание патриотического кинематографа. При этом оно не сформулировало, что такое патриотизм в кино, однако, финансирование этого неназванного патриотического кино есть. Вот и решили киноведы обсудить, что это такое…», — комментирует Павлова.

Цикл «Российские программы 38 ММКФ» продлится в Центральном доме кинематографистов до 29 июня.