Крым, 22 июня, 2016, 20:33 — ИА Регнум. «Волонтёры Победы» крымской Алушты в день памяти и скорби привели в порядок братскую могилу в селе Малореченское. В ней захоронены 16 советских воинов, погибших при освобождении села в апреле 1944 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Заляева.

Фото предоставлено алуштинским отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

«Этот памятник мы убираем регулярно, поэтому мусора было не много — то, что ветер надул, и траву повыкорчёвывали», — рассказала Заляева.

Из 16 воинов-освободителей, погибших в боях за село, известны имена лишь трёх бойцов: Буравчинов А.М., Янский П.Я., Яицкий П.А. 13 воинов так и числятся где-то в списках пропавших безвести.

У мемориала провели траурный митинг, на который помимо 30 волонтёров, приехали ученики местной школы и школы №2 Алушты. К монументу возложили цветы. Погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

Кроме того, волонтеры поздравили с днём рождения местную жительницу — ветерана Великой Отечественной войны Марию Соколову. Ей исполнилось 93 года. В войну Мария Ивановна, будучи сержантом медицинской службы, работала медсестрой в военном госпитале под Симферополем.