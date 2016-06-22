Крым: волонтёры привели в порядок братскую могилу в Малореченском
Крым, 22 июня, 2016, 20:33 — ИА Регнум. «Волонтёры Победы» крымской Алушты в день памяти и скорби привели в порядок братскую могилу в селе Малореченское. В ней захоронены 16 советских воинов, погибших при освобождении села в апреле 1944 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Заляева.
«Этот памятник мы убираем регулярно, поэтому мусора было не много — то, что ветер надул, и траву повыкорчёвывали», — рассказала Заляева.
Из 16 воинов-освободителей, погибших в боях за село, известны имена лишь трёх бойцов: Буравчинов А.М., Янский П.Я., Яицкий П.А. 13 воинов так и числятся где-то в списках пропавших безвести.
У мемориала провели траурный митинг, на который помимо 30 волонтёров, приехали ученики местной школы и школы №2 Алушты. К монументу возложили цветы. Погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
Кроме того, волонтеры поздравили с днём рождения местную жительницу — ветерана Великой Отечественной войны Марию Соколову. Ей исполнилось 93 года. В войну Мария Ивановна, будучи сержантом медицинской службы, работала медсестрой в военном госпитале под Симферополем.