Москва, 22 июня, 2016, 20:31 — ИА Регнум. «Конечно, для «новых стран» высокий интерес будут представлять реакторы малой и средней мощности, потому что многие из них не имеют разветвленных сетей, расположены на островных территориях, где нужно обеспечивать гарантированную поставку энергии. А затраты на доставку углеводородов или иного источника сырья туда очень высоки», — отметил глава Росатома.

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«Атомная энергетика включает в себя достаточно большое количество важных направлений и не ограничена только постройкой АЭС или реакторов для АЭС: в последнее время новые технологии также используются в медицине, в науке и иных сферах, что подчеркивает необходимость в несколько иных «продуктах» данной сферы, — заявил эксперт FX BAZOOKAЮрий Прокудин. — Одним из таких «продуктов» являются исследовательские реакторы, актуальность которых растет с каждым годом, особенно для развивающихся стран».

«Для Росатома рынок исследовательских реакторов сложно назвать основным даже в перспективе, однако он также важен. Несмотря на то, что стоимость исследовательских реакторов может быть меньше стоимости одного полноценного реактора для АЭС в 10−20 раз, их создание занимает значительно меньшее время, а у Росатома уже есть опыт в постройке, поскольку в РФ действует около 50 исследовательских реакторов. Кроме того, за рубежом более 20 реакторов построено по российскому образцу, — подчеркнул он. — К сожалению, с момента распада СССР РФ потеряла первенство в данной отрасли атомной энергетики, однако текущей компетенции Росатому должно хватать для усиления своих позиций и в данной конкретной сфере».

«Потенциально, усиление в сфере исследовательских реакторов поможет Росатому получить доступ к тем рынкам, где АЭС пока (или вообще) не нужны, но интерес к такого рода технологиям сохраняется или растет. В конечном счете, это также увеличит портфель иностранных заказов, а это полностью совпадает с концепцией Росатома по увеличению потенциальной прибыли в текущем и следующем годах», — уверен эксперт.