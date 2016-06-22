Ставрополь, 22 июня, 2016, 20:25 — ИА Регнум.



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Прокуратура Ставропольского края проводит проверку соблюдения федерального законодательства при организации детского отдыха на территории края в связи с гибелью 18 июня 2016 года детей в детском лагере «Парк-отель Сямозеро», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре края.

Во время проверки будет дана оценка соблюдению законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, контролирующими органами.

В ведомстве отметили, что подобные проверки прокуратура региона проводит регулярно с привлечением специалистов контролирующих органов. Такие проверки помогали устранить нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также нарушения, связанные с необеспечением безопасности мест купания детей, оборудованием пляжей необходимым спасательным инвентарем, укомплектованием медицинских и спасательных пунктов, обеспечения надлежащего уровня подготовки персонала, работающего с детьми.

Напомним, 20 июня глава региона дал поручение провести внеочередную проверку всех мест летнего отдыха детей на Ставрополье. Особое внимание уделено соблюдению стандартов организации отдыха и оздоровления детей, мер безопасности. О начале внеочередной проверки сообщило региональное управление МЧС.

На учет взяты все 676 летних оздоровительных учреждений. В апреле — мае было выявлено 333 нарушения из которых устранено 295 (89%).

Напомним, при попытке пройти водный маршрут на карельском Сямозере погибли 14 детей. После этого проверки детских летних лагерей начались практически по всей России.