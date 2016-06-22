Луанда, 22 июня, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Государственная нефтяная компания Анголы Sonangol с января не приносит доходов в бюджет страны. Об этом со ссылкой на президента Жозе Эдуарду душ Сантуша передает Associated Press. Причины связаны с падением цен на нефть, вызвавшим нехватку иностранной валюты, что сделало «чрезвычайно сложным» управление делами, отметил Сантуш.

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Ангола является крупнейшим производителем нефти в Африке, но падение цен ударило по экономике страны. По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добыча нефти составляет около 45 процентов валового внутреннего продукта Анголы и более 95 процентов ее экспорта.

Душ Сантуш в этом месяце назначил свою дочь, Изабель, главой Sonangol.