Тбилиси, 22 июня, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании 22 июня единогласно принял законопроект о внесении изменений в закон «О дипломатической службе», который подразумевает создание при посольствах и дипломатических представительствах Грузии института коммерческих атташе.

Флаг Грузии

Представители этого института будут заниматься вопросами поддержки и содействия осуществлению различных инвестиционных и бизнес-проектов.

С законопроектом депутатов ознакомила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ирма Кавтарадзе. Она пояснила, что коммерческий атташе будет входить в состав персонала дипломатических представительств и в рамках своей компетенции будет представлять Грузию в торгово-экономических отношениях.

Назначать коммерческих атташе на должность будет министр экономики и устойчивого развития Грузии по согласованию с министерством иностранных дел.

До 31 декабря 2016 года министерство экономики и устойчивого развития должно утвердить должностные оклады коммерческих атташе, расходы на их содержание, страхование их самих и членов их семей и другие связанные с деятельностью коммерческих атташе вопросы.

Напомним, что с инициативой введения института коммерческих атташе около недели назад выступил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.