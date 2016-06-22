Москва, 22 июня, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации сообщил, по какому уголовному делу задержан экс-глава корпорации «РусГидро». Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 июня, официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

livekuban.ru Задержание преступника

Он рассказал, что против бывшего председателя правления компании «РусГидро» Евгения Дода и главного бухгалтера — начальника департамента корпоративного учёта и отчётности компании Дмитрия Финкеля — возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Маркин подчеркнул, что обстоятельства этого дела не имеют никакого отношения к нынешнему руководству «РусГидро», а также к деятельности компании в целом. Представитель СК заверил, что в данном случае речь идет о мошеннических действиях исключительно Евгения Дода и его подельников.

По данным следствия Дод и Финкель по предварительном сговору с неустановленными пока лицами похитили средства «РусГидро» в особо крупных размерах. После утверждения финансового отчета компании за 2013 год Дод подписал приказ о премировании членов правления «РусГидро» по итогам года, в котором начислил себе премию в 353,21 млн рублей, завысив её размер не менее чем на 73,2 млн рублей.

На данный момент Дод и Финкель задержаны и ожидают предъявления обвинений.

Также Маркин рассказал, что по этому делу проведено уже 30 обысков, изъяты предметы и документы, которые имеют значение для расследования. Проводятся другие следственные действия.