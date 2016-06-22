Киев, 22 июня, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В июле в Варшаве (Польша) в рамках проведения саммита НАТО президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с президентом США Бараком Обамой. Об этом 22 июня заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд на совместной пресс-конференции с главой Верховной Рады Андреем Парубием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защитник

Нуланд сообщила, что прибыла в Киев для обсуждения вопросов безопасности в рамках реализации Минских соглашений.

«Я здесь нахожусь с несколькими коллегами из Белого дома, мы хотим встретиться сейчас, чтобы почувствовать атмосферу накануне встречи наших президентов в Варшаве и обсудить с вами следующие шаги, которые касаются безопасности и также Минска», — сказала Нуланд.

Она также напомнила, что США предоставили Украине кредитные гарантии на 1 млрд долл.

«Работа, которая последние несколько месяцев велась по соблюдению требований МВФ, также позволила нам подписать кредитные гарантии объемом в 1 миллиард», — отметила Нуланд.

В свою очередь, Парубий заявил, что Украина до сих пор рассчитывает получить летальное вооружение США.

«Хочу поблагодарить за помощь, которую мы получаем, и оружие не летального характера, проведение совместной тренировки наших военных и военных США… Украина продолжает надеяться на решение по летальному вооружению», — подчеркнул глава Рады.

Напомним, 8−9 июля 2016 года Варшаве пройдет Саммит НАТО, в рамках которого состоится заседание комиссии НАТО-Украина.