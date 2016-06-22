Йошкар-Ола, 22 июня, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в Марий Эл в течение месяца увеличилась в 2,9 раза. По состоянию на 1 июня, сумма долгов по зарплате в республике составила 29,907 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

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При этом, 21,6 млн рублей не выплачено из-за отсутствия собственных средств предприятий, а 8,3 млн рублей — из-за отсутствия средств бюджетов субъекта РФ.

Основная часть задолженности приходится на сферу обрабатывающих производств — 14,926 млн рублей. Эти средства не получили 232 работника. Таким образом, средний размер невыплаченной зарплаты составляет 64,3 тыс. рублей.

Строительные организации не выплатили зарплату на сумму 9,352 млн рублей в отношении 431 сотрудника. Средний объем невыплаченной зарплаты в строительной отрасли составляет 21,6 тыс. рублей.

Также задолженность по зарплате зафиксирована в сфере сбора сточных вод, отходов и аналогичной деятельности — 5,629 млн рублей. Эти средства не получил 201 работник. Средний объем задолженности составил 28 тыс. рублей.

Всего задолженность по зарплате предприятия Марий Эл имеют в отношении 864 сотрудников. В среднем каждый и которых недополучил 34,6 тыс. рублей.

Отметим, по состоянию на 1 января 2016 года, объем просроченной задолженности по заработной плате в республике составлял 6,088 млн рублей. С начал года долги по зарплате выросли на 23,819 млн рублей — на 391% или в 4,9 раза.