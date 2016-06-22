Дамаск, 22 июня, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) обстреляли сирийские правительственные войска на западе провинции Ракка снарядами, начинёнными отравляющим газом. Об этом сегодня, 22 июня, сообщают ливанские СМИ.

Nikole Snyder Защита от химического оружия

Сообщается, что боевики ИГ использовали снаряды, начиненные нервнопаралитическим газом VX. О жертвах или пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийская правительственная армия третью неделю наступает на западе и юге провинции Ракка, центральный город которой считает «столицей» ИГ. Наступление поддерживают Воздушно-космические силы России.