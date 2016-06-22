Донецк, 22 июня, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В украинских колониях, тайных тюрьмах СБУ и СИЗО находятся тысячи политзаключенных граждан Украины. Об этом сегодня, 22 июня, во время прямой линии с жителями Киева заявил глава ДНР Александр Захарченко.

delphinecourtes Жители ЮАР

«По количеству политзаключённых Украина уже сравнялась с ЮАР времён апартеида… Просто зайдите на наши донецкие сайты или в соцсети, и вы увидите, сколько людей высказывают иную, иногда критическую позицию в отношении наших властей и будущего республики. И все эти люди — известные и не очень — сидят у себя дома и спокойно стучат пальцами по клавишам. Смею вас уверить, что уровень демократии и свободы слова у нас в республике несравнимо выше, чем на Украине», — считает Захарченко.

По его словам, на Украине отсутствует свобода слова и прессы.

«Не верите? А помните историю, когда печально знаменитый сайт «Миротворец» опубликовал списки украинских журналистов, аккредитованных в ДНР? Знаете, о чём это говорит? Не только о том, что на Украине отсутствует свобода слова, но и о том, что у нас она есть. Ведь эти украинские журналисты спокойно аккредитовались в Донецке, приехали сюда, сделали свои репортажи (в том числе против нас) и спокойно уехали. Не на подвал сели, как у вас (в Украине) бы произошло, а уехали домой и уже там, в Киеве, подверглись гонениям. Это — очевидный факт», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее омощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович обвинил СБУ в массовых задержаниях граждан и систематическом применении пыток. По словам представителя ООН, Киев повседневно и регулярно проявляет неуважение к правам человека в некоторых сферах. При этом ООН зафиксировала сотни случаев нелегальных арестов и жестокого обращения с задержанными как представителями ДНР и ЛНР, так и представителями украинских властей. Также в докладе ООН по наблюдению за правами человека в Украине содержится информация о существовании в Украине «пяти секретных правительственных тюрем».