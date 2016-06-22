Брюссель, 22 июня, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Сохранение членства Великобритании в Европейском Союзе является ключевым фактором трансатлантической безопасности и общих усилий по борьбе с экстремизмом, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Решение, стоит ли остаться или уйти, зависит от народа Великобритании», — заявил Столтенберг агентству Associated Press. «Но что могу сделать я, так это сказать вам, что имеет значение для НАТО. Сильное Соединенное Королевство в сильной Европе — хорошо для Соединенного Королевства, но это также хорошо для НАТО».

Генсек Североатлантического альянса полагает, что НАТО столкнулся с «неопределенностью» в лице «террористических угроз» и «более решительной России». Выход Британии из ЕС и «фрагментация Европы» только усилит эти неопределенности, отметил он.

Столтенберг также указал на то, что в военном отношении Великобритания является «крупнейшим европейским союзником НАТО», и решение Лондона «реально имеет значение».