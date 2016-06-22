Обнинск, Калужская область, 22 июня, 2016, 19:51 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы администрации Обнинска

Останки 300 воинов, павших в «Долине смерти» на границе Мосальского и Юхновского районов в годы Великой Отечественной войны предали земле члены обнинского поискового отряда «Память», которые каждый год своей благородной работой «возвращают имена погибшим», заявил сегодня, 22 июня на митинг у мемориала «Вечный огонь» в Обнинске Калужской области председатель Правления региональной общественной организации «Калужское землячество» Геннадий Скляр. По его словам, поисковики разыскали 15 родственников, которым были вручены жетоны, свидетельствующие о том, что нашли именно их предков, имена которых теперь стали известны.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, митинг аудиозаписи исторического обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советскому народу о начале войны.

Председатель обнинского городского Собрания Владимир Викулин выступил перед собравшимися с речью о горестных событиях Великой Отечественной войны: «В дни мобилизации 175 тысяч мужчин были призваны от Калужской области. Из них более 80 тысяч пали смертью храбрых, 56 тысяч пропали без вести». Обращаясь к молодому поколению, он призвал не допустить повторения тех скорбных событий, а ветеранов поблагодарил за подвиг и пожелал им здоровья.

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова рассказала о том, как важно помнить о жертвах страшной войны, о тех, кто ценой жизни вершил Победу.

Также на митинге выступили Николай Качурин — от Обнинского Совета ветеранов, заместитель председателя Комитета участников войны и военной службы Герман Кошелев, руководитель стройотряда ИАТЭ Станислав Чернышов.

В мероприятии приняла участие инокиня Свято-Елисаветинского монастыря Нина Загорская, у которой нашлось много теплых слов любви для всех присутствующих; слов бесконечной благодарности — для воинов-защитников и для всех, у кого сердце откликается на боль потерь многонационального народа в годы жестокой войны.

После проникновенного стихотворения обнинской школьницы Алены Степановой участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню.