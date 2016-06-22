Тбилиси, 22 июня, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) для ведения гибридной войны создало новый отряд специального назначения из 600−700 хорошо подготовленных боевиков, и ареал действий этого отряда распространяется и на Грузию. Об этом в эксклюзивном интервью грузинскому изданию «Резонанси» сообщил военный эксперт Вахтанг Маисая.

The U.S. Army Бойцы группы спецназа

По его же информации, в отряд спецназа ИГИЛ в основном отобраны иностранцы, чтобы они могли свободно перемещаться в разных странах мира.

«Создан центр ведения гибридной войны, и эта бригада перешла в подчинение этого центра», — поделился своими знаниями Маисая.

Целью нового отряда спецназа эксперт называет осуществление террористических актов и столкновений в странах Европы, Центральной Азии и Кавказа. Маисая предсказывает теракты со взрывами автомобилей и акты самоубийц-шахидов, нацеленные на то, чтобы посеять страх и панику среди населения и уничтожить стратегически важные объекты.

Что касается роли Грузии во всем этом, она, по мнению эксперта, сводится к выполнению транзитной функции.

На вопрос, планируются ли теракты в самой Грузии, Маисая ответил, что ничего исключать нельзя, так как речь идет о гибридной войне, которую исламисты называют акцией запугивания.